حبس مطرب لتعديه على زوجته بالضرب

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنح المطرية المصرية، أمس الثلاثاء، بحبس المطرب المصري الشعبي، محمود الحسيني 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 200 جنيه، وإلزامه بدفع 5001 جنيه تعويضًا مؤقتًا لصالح زوجته، بعد التعدي عليها وإحداث إصابات بها.

وقدمت منى عطية دسوقي، زوجة المطرب محمود أحمد حسيني، وشهرته ” محمود الحسيني ” ، دعوى تتهمه بها بالتعدي عليها بآلة حادة وضربها أثناء مطالبتها له بدفع مصروفات أولاده عقب خلاف نشب بينهما.

وتضمنت الدعوى تقرير الطب الشرعي بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها، وإصابتها بجروح وكدمات نتيجة اعتداء زوجها عليها؛ بينما دائمًا ما يتعرض المطرب الشعبي المذكور لانتقادات كبار الملحنين والموسيقيين؛ بسبب الموسيقى والكلمات التي ينتهجها في أغانيه.