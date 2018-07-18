” الجوازات ” توضح إمكانية تجديد الإقامة لعاملة خارج المملكة

عادل الحربي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تجديد الإقامة لعاملة منزلية وهي خارج المملكة.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، قال فيه : ” أريد تجديد الإقامة لعاملة منزلية سافرت وانتهت المدة وبجددها، هل لابد من القدوم للجوازات، ما في طريقة في أبشر، كيف أوقات دوامكم في جدة، وعندكم فروع فيها دوام في المساء ” .

وقالت الجوازات : ” لا يمكن تجديد الاقامة للعاملة وهي ” خارج ” المملكة،، للإطلاع على مواقع مكاتب الجوازات في المراكز التجارية والخدمات المقدمة تفضلي أختي الكريمة .. بزيارة الصفحة التالية هنا ” .