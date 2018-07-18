إيران تبتز العراق بقطع الكهرباء.. ووفد من بغداد يصل جدة لمناقشة الأوضاع
يصل وفد وزاري عراقي رفيع المستوى إلى جدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددًا من القضايا والملفات مع المسؤولين بالمملكة، حيث أنه على رأس تلك القضايا ملف الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والوقود.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس؛ أمس الثلاثاء، إن: ” الوزارة تسعى إلى إيجاد بدائل عن الكهرباء الإيرانية المستوردة ” ، مضيفًا: ” العراق يسعى إلى ربط شبكته الكهربائية بمنظومة الكهرباء الخليجية. ”
وأعرب ” المدرس ” في الوقت نفسه عن أمله في أن تتحقّق نتائج إيجابية من زيارة الوفد العراقي إلى المملكة؛ فيما تحاول إيران ابتزاز الحكومة العراقية والضغط عليها؛ حيث قامت بقطع الماء والكهرباء عن محافظات في الجنوب العراقي، لا سيما البصرة، وتعمل الحكومة العراقية على توفير بدائل انطلاقًا من العمق العربي للعراق.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1790 ] نشر منذ 2 ساعتين
اها
ولو فرضنا فزعنالكم بالكهرب وتحملنا كمان فواتير فوق الي نون منها وش يضمن بكرة رعاعكم وعملاء الفرس واذنابها ما يخربوها وينهبوها
ماجد[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اهلك الظالمين بالظالمين يارب
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا قلب السعودية الكبير الله يعز بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده
السعودية فاتحة قلبها قبل بابها لشعوب العربية والاسلاميه لللاه غزك يا وطن
غندورة[ عدد التعليقات: 10830 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو باقي أحد ما أبتزته (العاهرة) شريفة؟🤔
هي عايشة ع الإبتزاز.