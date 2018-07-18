إيران تبتز العراق بقطع الكهرباء.. ووفد من بغداد يصل جدة لمناقشة الأوضاع

جدة(صدى):

يصل وفد وزاري عراقي رفيع المستوى إلى جدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددًا من القضايا والملفات مع المسؤولين بالمملكة، حيث أنه على رأس تلك القضايا ملف الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والوقود.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس؛ أمس الثلاثاء، إن: ” الوزارة تسعى إلى إيجاد بدائل عن الكهرباء الإيرانية المستوردة ” ، مضيفًا: ” العراق يسعى إلى ربط شبكته الكهربائية بمنظومة الكهرباء الخليجية. ”

وأعرب ” المدرس ” في الوقت نفسه عن أمله في أن تتحقّق نتائج إيجابية من زيارة الوفد العراقي إلى المملكة؛ فيما تحاول إيران ابتزاز الحكومة العراقية والضغط عليها؛ حيث قامت بقطع الماء والكهرباء عن محافظات في الجنوب العراقي، لا سيما البصرة، وتعمل الحكومة العراقية على توفير بدائل انطلاقًا من العمق العربي للعراق.