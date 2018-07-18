بالفيديو.. طريقة إبداعية في تصوير إعلانات المطاعم

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، الآلية التي يتم من خلالها تصوير المواد الإعلانية الخاصة بالمطاعم، أو إعلانات المواد الغذائية والمأكولات بشكل عام، والتي يستخدمها المُعلن كي يجذب الجمهور للشراء، والإقبال على منتجاته.

وأظهر المقطع، طريقة إبداعية يتم بواسطتها تصوير هذا النوع من الإعلانات، حتى تظهر المنتجات الغذائية للجمهور بشكل جذاب يدفعهم للرغبة في تناولها، ومن ثمّ شرائها، ويتم ذلك من خلال جهاز يحمل كل قطعة من الطعام ويضمها إلى الأخرى، في الوقت الذي تبدأ فيه الكاميرا بالتصوير، ليظهر في النهاية مشهد إبداعي شيق للمنتج المُعلن عنه.