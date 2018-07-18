بالفيديو.. فيفي عبده: أنا عايزة أدخل جهنم

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة المصرية فيفي عبده في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن غضبها من منتقديها لتصرفاتها .

وقالت فيفي في الفيديو ، ” إيه ياجماعة في إيه .. مش عجبانا والنار والضلمة والنور .. يعني أنت مُت وبتحكلنا اللي حصلك .. خلاص أنا طلعت من طوعي ..مش هتبقوا أنتم وعين الناس عليا .. ياخي ما تلم بوقك روح أمسك مصحف أقرا قرآن متتفرجش عليا .. وسيبني أنا أعمل اللي أنا عايزاه ” .

وتابعت فيفي ، ” أنا عايزة أروح جهنم أتشوي أنت مالك .. أنت عارف أنا بقول لربنا إيه قبل ما أنام .. بتمنى أنه مياخدش روحي غير وهو راضي عني .. يعني أنا أعرف ربنا أكتر منكم ” .

وأضافت فيفي ” أنا متجهه لربنا من زمان مش من دلوقتي .. وعارفه مليون الميه أنه هيرحمني ” .