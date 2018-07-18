إنقاذ حياة مريضة تعاني من إنسداد حاد بالأمعاء

عرعر(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة مريضه كانت تعاني من إنسداد حاد بالأمعاء الدقيقة بعد (11) يوماً من إجراء عمليه للسمنة خارج المملكة ,وكانت تشكو من حالة إعياء شديد بسبب القئ المستمر و الجفاف و إرتفاع حموضة الدم و الألم الشديد في البطن , وتم إجراء الفحص الاكلينيكي لها و إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لها بصورة عاجلة , بالإضافة إلى التصوير الإشعاعي بإستخدام أشعة إكس و الأشعة المقطعية التي أظهرت إنسداد حاد في قطاع الأمعاء الدقيقة المتجه من الإثني عشر إلى المعدة .

و تم إجراء عملية عاجلة على الفور للوقوف على مكان الإنسداد حيث تم عمل تحويل مسار الأمعاء ليتم توصيل الجزء الذي به إنسداد من الأمعاء بالجزء الآخر القادم من المعدة في عملية أستغرقت ساعتين و تحسنت حالة المريضة و تماثلت للشفاء التام و هي الآن بصحه جيده ولله الحمد .