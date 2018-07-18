خوفا من تأخره عن العمل.. موظف يسير 23 كيلو متر على قدميه

واشنطن(صدى):

قطع موظف أمريكي يُدعى والتر كار، مسافة 23 كيلو متر سيرًا على قدميه من مدينة ” هوموود ” إلى ” بلهام ” في ألاباما؛ وذلك كي لا يتأخر عن أول يوم له في العمل.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن ” والتر ” فوجئ بتعطل سيارته في اليوم الأول للعمل مع شركة نقل أثاث؛ ليقرر عدم الاعتذار عن العمل والذهاب له سيرًا على الأقدام؛ لتبدأ رحلته من يوم الأحد حتى وصل للعمل في موعده يوم الاثنين.

وعرف زملاء ” والتر ” قصته عندما وصل إلى العمل؛ ليصروا بعد ذلك على نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” ، ووصلت قصته أيضًا إلى المدير التنفيذي للشركة الذي قرر أن يهدي ” والتر ” سيارته الحديثة بسبب تفانيه في العمل.