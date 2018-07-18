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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لقبول الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لقبول الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات
نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، نتائج ترشيح الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول بالجامعة، للعام الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.

وأهابت الجامعة بجميع المتقدمين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بسرعة على موقع الجامعة الإلكتروني، لمعرفة النتيجة، وتأكيد القبول بأسرع وقت، وذلك عبر الرابط التالي: هنا


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للجميع ياااارب

[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ولي التوفيق

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