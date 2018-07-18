جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لقبول الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، نتائج ترشيح الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول بالجامعة، للعام الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.
وأهابت الجامعة بجميع المتقدمين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بسرعة على موقع الجامعة الإلكتروني، لمعرفة النتيجة، وتأكيد القبول بأسرع وقت، وذلك عبر الرابط التالي: هنا
طلال[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع ياااارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ولي التوفيق