جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح لقبول الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، نتائج ترشيح الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول بالجامعة، للعام الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.

وأهابت الجامعة بجميع المتقدمين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بسرعة على موقع الجامعة الإلكتروني، لمعرفة النتيجة، وتأكيد القبول بأسرع وقت، وذلك عبر الرابط التالي: هنا