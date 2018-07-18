” هدف ” يطرح 400 فرص عمل بالتعاون مع 4 شركات

نايف السالم(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأربعاء، عن عقده لقاءًا في مقره بمدينة الرياض، للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، وذلك بالتعاون مع شركات فواز الحكير وشركاؤه، والشايع الدولية، ولاند مارك العربية، والرنة.

وطرح ” هدف ” 400 فرصة وظيفية، وبأجور شهرية تتراوح بين 4500 و 9 آلاف ريال؛ مقدمًا برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأشار ” هدف ” إلى أنه يأتي هذا النوع من اللقاءات امتدادًا للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.