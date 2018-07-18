” الأرصاد ” تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقتين

أبها(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أهالي منطقة عسير من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخلها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن هذه الحالة ستبدأ اليوم الأربعاء الموافق 18/7/2018 من الساعة 13.00 للساعة 20.00 من نفس اليوم.

كما نبهت الأرصاد أهالي منطقة جازان وتشمل ” فيفا، العارضة، الداير، هروب ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة اليوم الأربعاء الموافق 18/7/2018 كم الساعة 11.00 إلى الساعة 20.00 من نفس اليوم.