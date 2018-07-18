” تصفية ” تدعو مساهمي جوهرة المطار لتحديث بياناتهم خلال شهرين

عادل الحربي(صدى):

ناشدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” مساهمي ” جوهرة المطار ” ؛ لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي خلال شهرين من تاريخ أول إعلان لحصر الحقوق والمطالبة بها.

وأوضحت ” تصفية ” اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يجب زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي؛ لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه لأي فرع من فروع البنك العربي، وبصحبتهم ” إثبات الهوية، أصول السندات أو عقد المبايعة أو أصل الصك المثبت للتملك، رقم الحساب البنكي الآيبان ” .