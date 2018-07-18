لإنجابها 4 بنات.. رجل يتخلص من زوجته العشرينية بقتلها

القاهرة(صدى):

أدلى زوج مصري في العقد الرابع من العمر باعترافاته بارتكابه جريمة قتل زوجته العشرينية، وذلك بعد خلافًا بينه وبين زوجته لإنجابها 4 بنات، وفشلها في إنجاب ” ذكر ” يحمل اسمه، بحسب أقواله أمام النيابة العامة.

وأكد الزوج أنه يمر بحالة نفسية سيئة منذ ولادة الطفلة الرابعة منذ عدة أشهر؛ فيما بدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة يفيد بسقوط المجني عليها ” ربة منزل “من شرفة الشقة السكنية التي تقيم بها برفقة زوجها وبناتها، الأمر الذي فتح الباب أمام وجود شبهة جنائية في الحادث ليتم القبض على زوجها، نتيجة تحريات ترجح ارتكابه للجريمة برغم ادعائه سقوطها سهوًا.

واعترف الزوج المتهم بارتكاب الجريمة، لافتًا إلى أنه يتهمها دائمًا بالفشل لعدم إنجاب ” ولد ” ، إلا أن الزوجة بادلته الاتهام، مؤكدة أن هذا الأمر يرجع لإرادة الله، ثم الرجل وليس المرأة؛ حيث أنه لم يتقبل حديث زوجته، واعتبره إهانة له، ليقوم بحملها وإلقائها من الشرفة، لتموت على الفور.