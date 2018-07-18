بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران
نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي، في اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ الباليستي من اليمن باتجاه المملكة، فيما تم اعتراضه من قبل أبطال سرية البيترويوت بقوات الدفاع الجوي الملكي.
طلال[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويهم وينصرهم علي المجرمين يارب
عمار[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحميكم ويحفظكم من كل شر اللهم امين يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم كل خير علي مجهوداتكم الرائعه للقضاء علي المجرمين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظكم ويحفظ مملكتنا الغاليه من كل مكروه