بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران

نايف السالم(صدى):

نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي، في اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ الباليستي من اليمن باتجاه المملكة، فيما تم اعتراضه من قبل أبطال سرية البيترويوت بقوات الدفاع الجوي الملكي.