  • الأربعاء 18

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران

بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران

بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران
نايف السالم(صدى):

نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي، في اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ الباليستي من اليمن باتجاه المملكة، فيما تم اعتراضه من قبل أبطال سرية البيترويوت بقوات الدفاع الجوي الملكي.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقويهم وينصرهم علي المجرمين يارب

[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحميكم ويحفظكم من كل شر اللهم امين يارب

[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم كل خير علي مجهوداتكم الرائعه للقضاء علي المجرمين

[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظكم ويحفظ مملكتنا الغاليه من كل مكروه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *