بالفيديو.. أضرار الملابس الجديدة وانتقال العدوى

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتورة رقية العقلا طبيبة أمراض جلدية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح السعودية ” ، عن تسبب الملابس الجديدة في نقل الأمراض المعدية وخاصة الجلدية .

وقالت رقية ، ضروري جدا أي شخص يشتري ملابس جديدة أن يقوم بغسلها جيداً ، لعدم إصابته بالأمراض .

وتابعت رقية ، الملابس تمر بعدة مراحل أولها مرحلة التصنيع وهاذي فيها مواد كيماوية ، ومرحلة ثانية هي الشحن والتي تساعد على نمو الفطريات بين الملابس لتعرضها للرطوبة أثناء النقل ، المرحلة الثالثة هي مرحلة عرض الملابس بالمحلات وهاي تكون فيها الملابس عرضه لنقل العدوى لتجربتها من قبل أكثر من شخص قبل شرائها .

وأضافت رقية ، هناك نقطة مهمة جدا وهو انه هناك العديد من الفتيات يشتكون من احمرار وحبوب بالوجه ويكون السبب طرحه جديدة ، لهذا على الفتيات غسل الطرح جيدا عقب شرائها .

وأكدت رقية ، عدم غسل الملابس يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية والجرب ، كما يجب أن تنشر الملابس الجديدة عقب غسلها في الشمس