” غلا القرني ” تتعرض لخطأ طبي.. وصحة الباحة تلتزم الصمت

سعيد القرني(صدى):

ناشد ذوي الطفلة ، غلا عبدالله العماري القرني البالغة من العمر 6 سنوات وزير الصحة بالتدخل العاجل ونقل أبنتهم إلى الرياض .

جاء ذلك عقب تعرض الطفله لخطأ طبي في مستشفى محافظة المخواه العام التابعة لمنطقة الباحة ، بدموع حزينة .

تحدثً أخت الطفلة مشاعل القرني ” لصدى ” قائلة : أختى غلا مصابة بالآنيميا المنجلية وأرتفعت الحراره لديها ووصلت الى 39 ثمً ذهبنا بها الأسبوع الماضي بالتحديد يوم السبت إلى مستشفى المخواه العام وأستقرت فيه يومين وتحسنت ولله الحمد كثير وبعد يومين من دخولها المستشفى وبعد صلاة العصر أتت الممرضه وقامت بوضع مضاد حيوي في يدها عن طريق مغذية وبعد خمس دقايق طلبت ” غلا ” أنها تستفرغ وأستفرغت وأغمى عليها وتشنجت وتوقف قلبها ومثبت في التقرير الطبي لمدة ثلاثون دقيقه وتم تحويلها ألى مستشفى الملك فهد بالباحة .

وأردفت أن ” غلا ” تحتاج إلى تدخل طبي عاجل نظرا لوجودها في العنايه المركزة وحالتها غير مستقره ويوجد لها ملف طبي في المستشفى العسكري بمنطقة الرياض ،مطالبين بفتح تحقيق واسع وعاجل مع الدكتور المشرف على الحاله بمستشفى المخواه العام .

” صدى ” تحتفظ بالتقارير الطبية للحالة .