” لولوة الشريف ” أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة
بدأت المطربة لولوة الشريف أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة في مارس الماضي، تجربة الغناء منذ 6 سنوات.
ويعتبر غناء الشريف في مهرجان ” لمتنا ” بجدة، من أهم المحطات في مشوارها، بعدما تواصلت معها إدارة المهرجان لتغني وهو مهرجان للعائلات، وأبدت الشريف سعادتها لنجاح هذا المهرجان.
وتتدرب الشريف حاليا مع فرقة من شباب المملكة، تُعرف باسم ” Most of us ” ، وذلك للبدء بأعمال ترضي مختلف أذواق محبي الأغاني الإنجليزية.
وتحلم في أن تصدر ألبومها الأول، وإظهار قوة المرأة السعودية وما يمكنها إنجازه.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 2 ساعتين
” لولوة الشريف ” أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة في تقدم غناء وقيادة سيارت وطائرات مستقبلا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18086 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب مبروك
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 26 دقيقة
باسم ” Most of us ” ..
واجب علينا..
لاوالله الا عيب عليكو..
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