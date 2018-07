أماني الغامدي(صدى):

بدأت المطربة لولوة الشريف أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة في مارس الماضي، تجربة الغناء منذ 6 سنوات.

ويعتبر غناء الشريف في مهرجان ” لمتنا ” بجدة، من أهم المحطات في مشوارها، بعدما تواصلت معها إدارة المهرجان لتغني وهو مهرجان للعائلات، وأبدت الشريف سعادتها لنجاح هذا المهرجان.

وتتدرب الشريف حاليا مع فرقة من شباب المملكة، تُعرف باسم ” Most of us ” ، وذلك للبدء بأعمال ترضي مختلف أذواق محبي الأغاني الإنجليزية.

وتحلم في أن تصدر ألبومها الأول، وإظهار قوة المرأة السعودية وما يمكنها إنجازه.