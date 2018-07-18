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” لولوة الشريف ” أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة

” لولوة الشريف ” أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة
أماني الغامدي(صدى):

بدأت المطربة لولوة الشريف أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة في مارس الماضي، تجربة الغناء منذ 6 سنوات.

ويعتبر غناء الشريف في مهرجان ” لمتنا ” بجدة، من أهم المحطات في مشوارها، بعدما تواصلت معها إدارة المهرجان لتغني وهو مهرجان للعائلات، وأبدت الشريف سعادتها لنجاح هذا المهرجان.

وتتدرب الشريف حاليا مع فرقة من شباب المملكة، تُعرف باسم ” Most of us ” ، وذلك للبدء بأعمال ترضي مختلف أذواق محبي الأغاني الإنجليزية.

وتحلم في أن تصدر ألبومها الأول، وإظهار قوة المرأة السعودية وما يمكنها إنجازه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 2 ساعتين

” لولوة الشريف ” أول سعودية تغني بالإنجليزية في مهرجان عام بالمملكة في تقدم غناء وقيادة سيارت وطائرات مستقبلا

[ عدد التعليقات: 18086 ] نشر منذ 58 دقيقة

طيب مبروك

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 26 دقيقة

باسم ” Most of us ” ..
واجب علينا..
لاوالله الا عيب عليكو..
،،،،

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