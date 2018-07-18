بالفيديو.. منظر مرعب لسيدة تسقط بين حافتي جسر متحرك

حامد العمري(صدى):

أظهر مقطع فيديو ” مرعب ” سائقة دراجة هوائية كادت تلقى حتفها بعدما حاولت اختراق جسر في ولاية ويسكونسن الأميركية.

وتم التقاط الفيديو، الذي نشرته صحيفة ” ديلي ميل ” ، بواسطة كاميرات المراقبة التابعة لوزارة النقل، على طول جسر يتواجد في شارع راسين.

في بداية الفيديو ، تظهر امرأة وهي تركب دراجتها، قبل أن تحاول عبور الجسر المتحرك بالرغم من أن البوابات التحذيرية تمنع ذلك ، وبعدها سقطت في فجوة الجسر، بعدما فُتحت حتى تسمح بمرور القوارب.

ولحسن حظها، كان الشخص المكلف بمراقبة الجسر حاضرا فأوقف عملية فتح الجسر حتى لا يعرض حياة المرأة للخطر، ثم تدخل أحد الأشخاص الذي أخرجها من الفجوة.

وتم نقل المرأة إلى مستشفى محلي، فيما قالت ” ديلي ميل ” إنها لم تصب بأي إصابة خطيرة