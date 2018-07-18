العطلات الصيفية قد تسبب السرطان!

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أن العطلات الصيفية تؤثر على صحة الإنسان بشكل عام وجيناته الوراثية بشكل خاص، مبينة أنه من الممكن أيضا أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.

وأرجعت الدراسة الخطر إلى أنه مع استمرار تعرض البشرة لضوء الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة، التي تعيث فسادا على الحمض النووي الخاص بك، خلال العطلات الصيفية.

وأكدت الدراسة، أن مسألة الأشعة فوق البنفسجية لا ينبغي أن تؤخذ بخفة، حيث إن شخص من كل 5 أمريكيين يتطور سرطان الجلد في حياتهم، أكثر من أي سرطان آخر بسبب ذلك.

وتابعت الدراسة، عليك أن تتذكر معدلات سرطان الجلد القاتلة والتي تكون في مستويات قياسية عندما تصطدم بالشاطئ.

واشارت إلى أن حمامات الشمس والتواجد عل الشاطئ يسبب حزمة من الضرر بسبب الأشعة فوق البنفسجية مما قد يزيد احتمال الإصابة بسرطان.