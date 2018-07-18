بالفيديو.. سليمان أبا الخيل يؤدي العرضة في افتتاح النوادي الصيفية

حمود العنزي(صدى):

أدى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان أبا الخيل ” العرضة السعودية ” مشاركًا عدد من عمداء الكليات بالجامعة ووكلائها.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح النوادي الصيفية، أمس الثلاثاء، ” جيل الرؤية ” بالجامعة، وعددها 50 ناديًا.

وأكد أبا الخيل أن هذه النوادي والمراكز الموثوقة تجنب الشباب والطلاب المؤثرات الخارجية.