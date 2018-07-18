” المراعي ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين
كشفت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف الإدارية قيادية للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فأعلى ، شرط توفر الخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية :
_مدير الحساب الرئيسي للمبيعات.
_مدير المبيعات الإقليمي – الشركة الدولية لأغذية الأطفال.
_مدير العلامة التجارية – المخابز والعصائر والألبان.
_مساعد مدير التسويق التجاري – المبيعات.
_المدير التنفيذي لقسم تغذية الرضع – للنساء – الشركة الدولية لأغذية الأطفال .
_مدير ضمان الجودة – الزراعة .
_مدير مجموعة المنتجات – قسم الألبان . مدير الحسابات الرئيسية للمبيعات .
_مدير التسويق التجاري للأصناف – المخابز .
_مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .
_مساعد مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .
_مساعد مدير العلامة التجارية – قسم الألبان مدير مشروع رقمنة التعليم والتطوير .
_مدير التسويق – الدواجن .
_مدير مجموعة المنتجات – العصائر.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التــالي من هــــــنا.
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