” المراعي ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف الإدارية قيادية للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فأعلى ، شرط توفر الخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية :

_مدير الحساب الرئيسي للمبيعات.

_مدير المبيعات الإقليمي – الشركة الدولية لأغذية الأطفال.

_مدير العلامة التجارية – المخابز والعصائر والألبان.

_مساعد مدير التسويق التجاري – المبيعات.

_المدير التنفيذي لقسم تغذية الرضع – للنساء – الشركة الدولية لأغذية الأطفال .

_مدير ضمان الجودة – الزراعة .

_مدير مجموعة المنتجات – قسم الألبان . مدير الحسابات الرئيسية للمبيعات .

_مدير التسويق التجاري للأصناف – المخابز .

_مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .

_مساعد مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .

_مساعد مدير العلامة التجارية – قسم الألبان مدير مشروع رقمنة التعليم والتطوير .

_مدير التسويق – الدواجن .

_مدير مجموعة المنتجات – العصائر.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التــالي من هــــــنا.