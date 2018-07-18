الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران، الحدود الشمالية والشرقية، الرياض) وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان, عسير, الباحة، مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.