” الصحة ” تربط قبول الأطفال بالمدارس باستكمال اللقاحات

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الصحة تعميمًا بربط استكمال اللقاحات الأساسية للأطفال بآلية القبول في المدارس عبر نظام ” نور ” بوزارة التعليم.

كما قررت إيقاف حملات تطعيم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي داخل المدارس وتوجيهها إلى المراكز الصحيَّة على مدار العام، ورصد جميع وقائع التطعيم في برنامج ” حصن ” .

وأبلغت الصحة في تعميمها كافة مديريات الشؤون الصحية بالمملكة أن اللقاحات الأساسية والتي تعطى من خلال حملات داخل المدارس وتستهدف الطلاب عند دخولهم الصف الأول الابتدائي، بتوجيه المراكز الصحيَّة بإعطاء تلك اللقاحات عند عمر 4 إلى 6 سنوات على مدار العام بدلًا من إعطائها في المدارس وذلك لتخفيف العبء الناجم عن تلك الحملات.

وأشارت إلى ضرورة رصد من لم يستكملوا اللقاحات الأساسية عند دخولهم رياض الأطفال أو المدارس الابتدائية وإحالتهم إلى المراكز الصحية لاستكمالها حسب النظام المتبع.