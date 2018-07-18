ضاحي خلفان: ” الحمدين تنظيم لا هدف له إلا تعكير صفو الحياة “

أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الاربعاء، أن تنظيم الحمدين أصبح لاهدف له سوى تعكير صفو الحياة في الوطن العربي.

وقال خلفان : ” يعمل سفراء وقناصل قطر في الخارج على تجنيد أبناء دول الخليج والعرب عموما للعمل ضد دولهم التي تتعارض سياستهم مع توجهات تنظيم الحمدين، يأخذون اسماء الساكنين في الفنادق، ويحاولون معرفة من هم ، تنظيم لا هدف له الا تعكير صفو الحياة في الوطن العربي ” .

وتابع : ” سفارات وقنصليات قطر اوكار تجنيد ورشاوى للخارجين على النظام في الدول العربية، هذا النهج وضعه مهندس التخريب حمد بن جاسم ووافق عليه استاذ التخريب حمد بن خليفة..ولا يزال ساري المفعول ” .

وأضاف: ” مقر الاستخبارات الإسرائيلية ” الموساد ” في الخليج العربي يوجد في قطر ليس بعيدا عن منزل القرضاوي ،ولذلك يشرف مركز الموساد في قطر على عناصره المنتشرة في الخليج من مقر قيادته في الدوحة ” .