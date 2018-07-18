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عارضة أزياء ترضع ابنتها بين الحاضرين في عرض بميامي

عارضة أزياء ترضع ابنتها بين الحاضرين في عرض بميامي
واشنطن(صدى):

تصدرت عارضة أزياء عناوين الصحف بعدما أحدثت ضجة بظهورها في عرض أزياء وهي ترضع ابنتها بين جمهور الحاضرين في مدينة ميامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعلقت العارضة ” مارا ” على ما أثير حولها من ضجة قائلة : ” لم أعتقد أني سأتصدر العناوين أنا وابنتي لفعل شيء أعمله كل يوم ” .

ونال موقف ” مارا ” إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بأنها ” ملهمة “، لكن بعض المستخدمين اتهموها بلفت الانتباه.


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