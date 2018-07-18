عارضة أزياء ترضع ابنتها بين الحاضرين في عرض بميامي
تصدرت عارضة أزياء عناوين الصحف بعدما أحدثت ضجة بظهورها في عرض أزياء وهي ترضع ابنتها بين جمهور الحاضرين في مدينة ميامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وعلقت العارضة ” مارا ” على ما أثير حولها من ضجة قائلة : ” لم أعتقد أني سأتصدر العناوين أنا وابنتي لفعل شيء أعمله كل يوم ” .
ونال موقف ” مارا ” إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بأنها ” ملهمة “، لكن بعض المستخدمين اتهموها بلفت الانتباه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30998 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي عندهم
بس أنا لو كنت موجود
أكيد بيغمى علي😵
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30998 ] نشر منذ 1 ساعة
قلبي رهيييييييف
ومايتحمل المناظر هذي😭😭😭