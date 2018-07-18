” الحج والعمرة ” تمدد فترة سداد الفواتير لحجاج الداخل
أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن تمديد فترة سداد الفواتير الصادرة من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، لـ 48 ساعة إضافية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أنه تم نمديد فترة السداد للفواتير الصادرة من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في 1 من ذي القعدة 1439 هـ ، لمدة 48 ساعة إضافية .
qlq[ عدد التعليقات: 3369 ] نشر منذ 1 ساعة
ع القوة
السعودي[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 1 ساعة
والسبب عدم قبول نظام سداد للفواتير
معلومه هامه :اي شخص رفض النظام يقبل رقم السداد يسدد برقم الحجز
انا تواصلت معهم وافادوني بهذا الشي وان أرقام السداد خطأ