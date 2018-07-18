” الحج والعمرة ” تمدد فترة سداد الفواتير لحجاج الداخل

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن تمديد فترة سداد الفواتير الصادرة من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، لـ 48 ساعة إضافية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أنه تم نمديد فترة السداد للفواتير الصادرة من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في 1 من ذي القعدة 1439 هـ ، لمدة 48 ساعة إضافية .