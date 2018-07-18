بالفيديو.. مواطن يصطاد ثعابين سامة على شاطئ ” الهاف مون “

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن لحظة اصطياده لثلاثة ثعابين سامة، على شاطئ الهاف مون بالخبر.

وتفاعلت أمانة الشرقية مع مقطع الفيديو، مؤكدة أنه جاري التحقق من صحته، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعت الأمانة المتنزهين إلى الحرص على عدم إلقاء المخلفات على الشواطئ ،حتى لا تكثر الزواحف والقوارض، والحشرات.