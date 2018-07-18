تفاصيل مقاضاة شاب لوالدته في المحاكم

جدة(صدى):

في واقعة غريبة، رفع شاب دعوى مالية ضد والدته مطالبا فيها بسداد مبلغ 650 ألف ريال، مقابل أعمال تجارية بينهما.

وبعد 40 شهرا أسقطت المحكمة العامة بجدة الدعوى، مستندة في حكمها إلى محضر صلح سابق أقره الشاب ووالدته وأيدته محكمة الاستئناف وبات نهائيا.

كان الشاب قد أقام الدعوى بعد أن اتفق مع والدته على تقبيل معرض في مركز تجاري شهير مع العمالة وتصفيته بالتسوية والموجودات وجرد البضاعة وتحديد دفعات بالمبالغ المتفق عليها.

وذكر الشاب في دعواه أن والدته سلمته المحل شكلا لكنها استولت عليه وتدخلت في تسيير العمل ورواتب الموظفين بصفتها المالك، كما كانت تتولى تحصيل الإيرادات ولا تورد إليه المبالغ المقررة له.

وقدم للمحكمة كشف حساب انتهى فيه إلى المطالبة بإلزام والدته بسداد 650 ألف ريال.

وقالت الأم أنها سبق وأن قدمت ضد ابنها دعوى عقوق، وعرضت محضر صلح أجازته المحكمة سابقا يقضي بأن يتنازل كل منهما عن دعواه وأن لا يقدم الابن أي دعوى حقوقية ضد والدته، وهو ما اعتبرته المحكمة حكما صحيحا وأسقطت الدعوى بحكم أنه سبق الفصل فيها صلحا.