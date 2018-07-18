لعدم وجود سيولة.. رجل أعمال يفشل في شراء شقتين بعد خروجه من الريتز

عادل الحربي(صدى):

فشل رجل أعمال في شراء شقتين في منطقة ” كلاريدج مايفير ” البريطانية تجاوزت قيمتهما الـ 100 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد دخوله ضمن موقوفي الريتز كارلتون.

وكان رجل الاعمال قد أبرم بشكل فعلي الاتفاق حول شراء الشقتين بالقرب من فندق الريتز كارلتون في بريطانيا، إلا أنه لم يستطع جمع السيولة اللازمة لدفع المبالغ المستحقة.

الجدير بالذكر أن عمليات التسوية مع الموقوفين ، بعد استرجاع 100 مليار دولار في حملة المملكة ضد الفساد، وهو ما كان بمثابة نهاية ناجحة من حملة المملكة ضد الفساد.