بالفيديو.. قصة سيارة صدام حسين ” النادرة ” والتي صادرها بالقوة

واشنطن(صدى):

عُرضت سيارة نادرة من نوع ” بنتلي ” موديل 1958، تعود للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمعرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تصنيع 31 سيارة من هذا النوع فقط وهي الوحيدة التي تم شراؤها من قبل عائلة ملكيّة، حيث تسلمتها العائلة الملكية في العراق في مارس 1958 وبقيت بعهدتها لمدة 10 سنوات.

وظهرت السيارة بعد ذلك في فيلم سينمائي تطرق إلى قصة العائلة المالكة العراقية، لكن بعد صدور الفيلم أرسل صدام حسين أعوانه لشراء السيارة لأنه كان من مقتني السيارات الفريدة.

ورفض صاحبها بيعها فقام صدام حسين بمصادرتها بالقوة وضمها إلى مجموعته.

بعد ذلك تمكن شخص من استرداد السيارة ونقلها إلى كندا وحاول ترميمها على مدار سنة كاملة.