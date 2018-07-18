بالفيديو.. أمل الحربي تعلن استعدادها للإرتباط بأي سوداني

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تواجد الكاتبة امل الحربي في حفل زفاف بالسودان.

وأعربت الحربي عن عشقها للسودان، وقامت بتحية العروسين وعائلاتهما، معلنة أنها غير مرتبطة وأنها على استعداد للإرتباط بأي سوداني.