بالفيديو.. أمل الحربي تعلن استعدادها للإرتباط بأي سوداني
أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تواجد الكاتبة امل الحربي في حفل زفاف بالسودان.
وأعربت الحربي عن عشقها للسودان، وقامت بتحية العروسين وعائلاتهما، معلنة أنها غير مرتبطة وأنها على استعداد للإرتباط بأي سوداني.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 21 دقيقة
انك تحبي
الخرطوم وبس
الغريب 11[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يخذ هذي الاشكال بس والله ما دمرنا الا هذي الاشكال المعفنة اخرتك مرقص عليك لعنت الله
qlq[ عدد التعليقات: 3335 ] نشر منذ 4 دقائق
اذواق