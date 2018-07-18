بالفيديو.. لحظة اختطاف والدة لاعب منتخب البرازيل

برازيليا(صدى):

تعرضت والدة لاعب منتخب البرازيل تايسون إلى الاختطاف؛ على يد عصابة فى جنوب البرازيل.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة تعرض والدة تايسون صاحبة الـ 58 عامًا للخطف من قبل عصابة تظاهر أفرادها بتسليم زهور قبل أن يجبروها على ركوب سيارة.

وكانت الشرطة كثفت جهودها لتحرير والدة لاعب المنتخب البرازيلي ؛ ونجحت بالفعل في تحريرها حيث وجدتها الشرطة في مونت بونيتو، وهي بلدة صغيرة بالقرب من حدود البرازيل مع أوروغواي.

واعتقلت الشرطة ثلاثة رجال وسيدة من بينهم مسلح واحد.