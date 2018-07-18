التعليم تعلن عن إعادة الحراس الذين ألغيت عقودهم للعمل
أعلنت وزارة التعليم، عن إعادة الحراس الذين ألغيت عقودهم حيث سيتم التنسيق لهم مع الشركات التي يتم ترسية مشروع الحراسات عليها والعمل على توظيفهم بالمدارس .
وتضمن التوجيه الشروط والضوابط الخاصة بتوظيف أفراد الحراسات في المدارس وهي: أن يكون سعودي الجنسية ، أن لايقل عمره عن 30عاما ولايزيد عن 55 ولديه الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل علمي أعلى ، ويكون حسن السيرة والسلوك.
بالإضافة إلى أن يكون لائقا طبيا وقد انهى التدريب والتأهيل والا يكون مرتبط بوظيفة أخرى ، والالتزام بالسلوك العام التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تطلبها أهمية وخصوصية الموقع ، التقيد بالزي الموحد لأداء العمل الأمني.
نوير[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1332 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ،،
بالتوفيق للجميع إن شاء الله..