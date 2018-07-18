التعليم تعلن عن إعادة الحراس الذين ألغيت عقودهم للعمل

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن إعادة الحراس الذين ألغيت عقودهم حيث سيتم التنسيق لهم مع الشركات التي يتم ترسية مشروع الحراسات عليها والعمل على توظيفهم بالمدارس .

وتضمن التوجيه الشروط والضوابط الخاصة بتوظيف أفراد الحراسات في المدارس وهي: أن يكون سعودي الجنسية ، أن لايقل عمره عن 30عاما ولايزيد عن 55 ولديه الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل علمي أعلى ، ويكون حسن السيرة والسلوك.

بالإضافة إلى أن يكون لائقا طبيا وقد انهى التدريب والتأهيل والا يكون مرتبط بوظيفة أخرى ، والالتزام بالسلوك العام التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تطلبها أهمية وخصوصية الموقع ، التقيد بالزي الموحد لأداء العمل الأمني.