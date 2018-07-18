النصر يوضح حقيقة توقيع عقد رعاية مع شركة خليجية

ماجد محمد(صدى):

أصدر نادي النصر، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا عما تم تداوله عن توقيع عقد رعاية مع أحد الشركات الخليجية.

وقال ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن الأنباء المتداولة غير صحيحة، مشددًا على أهمية تحري الدقة وإستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية .

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي النصر الأستاذ عبد الله بن زنان، أن الإدارة تحرص على تقديم كل ما يليق بمكانة وجماهيرية النادي العالمي، مضيفًا أن النادي سيعلن خلال الأيام القادمة عن الراعي والذي تبلغ قيمة رعايته 200 مليون ريال.