بالفيديو.. موقف نبيل لرجل أمن مع مخالف بعد القبض عليه
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يرصد إنسانية رجل أمن مع مخالف لم يرتدي ملابسه كاملة وتم القبض عليه خلال الحملات الأمنية،
وأظهر المقطع المتداول لحظة دخول رجال الأمن لأحد الاستراحات لضبط المخالفين، فوجدوا شخص مخالف لم يرتدي جميع ملابسه، فقام أحد رجال الحملة الأمنية بمساعدته في ارتدائها قبل اصطحابه معهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
الجدير بالذكر أن رجال الأمن يواصلون حملاتهم وطن بلا مخالف لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والاقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
نوير[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيك العافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك اللع كل خير
وسترك يوم القيامة
ورفع عنك البلاء باذن الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30981 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزااااه خير
حتى أنا اليوم بعد المغرب سويت موقف نبيل وأسعفت عاملي
تعرض لضربه في خشمه من شخص
آخر
وديته المستوصف
بس يوم شفت القمر😍
نسيت العامل ونسيت الي خلفوووووه
كمان
رجعت البنت تضحك علي
وأنا متنح
معد عرفت أتكلم😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30351 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30351 ] نشر منذ 2 ساعتين
افجعوه
ابو تركي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 54 دقيقة
القرني كل خرى جالس تستهزئ وتشكك في مصداقية الخبر والله انك ماتسوى بسطار جندي سعودي
qlq[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 53 دقيقة
بطل ربي يوفقة