بالفيديو.. موقف نبيل لرجل أمن مع مخالف بعد القبض عليه

نايف السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يرصد إنسانية رجل أمن مع مخالف لم يرتدي ملابسه كاملة وتم القبض عليه خلال الحملات الأمنية،

وأظهر المقطع المتداول لحظة دخول رجال الأمن لأحد الاستراحات لضبط المخالفين، فوجدوا شخص مخالف لم يرتدي جميع ملابسه، فقام أحد رجال الحملة الأمنية بمساعدته في ارتدائها قبل اصطحابه معهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الجدير بالذكر أن رجال الأمن يواصلون حملاتهم وطن بلا مخالف لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والاقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.