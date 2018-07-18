إصابة شخص إثر اصطدام سيارته بواجهة بنك

الكويت(صدى):

شهدت الكويت، حادث تصادم مروع؛ حيث اصطدمت سيارة بواجهة أحد البنوك المحلية في منطقة الشامية؛ وأدت الحادثة لإصابة قائد السيارة.

وكانت السيارة وفقًا للصور المتداولة من نوع تويوتا جيب 4 *4 واصطدمت بواجهة بنك وحطمت الزجاج ، بعد أن اعتلت الرصيف.

ورجحت مصادر أن يكون المواطن أخطأ في تغيير محرك السرعة وبدلا من ان يضع السرعة على R قام بوضعها على Dلتنطلق المركبة إلى الأمام وتهشم الواجهة، واقتصرت الخسائر على إصابة المواطن والتلفيات المادية التي لحقت بالواجهة.