إصابة شخص إثر اصطدام سيارته بواجهة بنك
شهدت الكويت، حادث تصادم مروع؛ حيث اصطدمت سيارة بواجهة أحد البنوك المحلية في منطقة الشامية؛ وأدت الحادثة لإصابة قائد السيارة.
وكانت السيارة وفقًا للصور المتداولة من نوع تويوتا جيب 4 *4 واصطدمت بواجهة بنك وحطمت الزجاج ، بعد أن اعتلت الرصيف.
ورجحت مصادر أن يكون المواطن أخطأ في تغيير محرك السرعة وبدلا من ان يضع السرعة على R قام بوضعها على Dلتنطلق المركبة إلى الأمام وتهشم الواجهة، واقتصرت الخسائر على إصابة المواطن والتلفيات المادية التي لحقت بالواجهة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1332 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على السلامة،،
شكله طفران الحبيب،،
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30351 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على عباده
رااايق[ عدد التعليقات: 4934 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن يبيي سلفه على السريع **!! ههههههههههههههه
qlq[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 55 دقيقة
حمدلله ع السلامة