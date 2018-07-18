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إصابة شخص إثر اصطدام سيارته بواجهة بنك

إصابة شخص إثر اصطدام سيارته بواجهة بنك
الكويت(صدى):

شهدت الكويت، حادث تصادم مروع؛ حيث اصطدمت سيارة بواجهة أحد البنوك المحلية في منطقة الشامية؛ وأدت الحادثة لإصابة قائد السيارة.

وكانت السيارة وفقًا للصور المتداولة من نوع تويوتا جيب 4 *4 واصطدمت بواجهة بنك وحطمت الزجاج ، بعد أن اعتلت الرصيف.

ورجحت مصادر أن يكون المواطن أخطأ في تغيير محرك السرعة وبدلا من ان يضع السرعة على R قام بوضعها على Dلتنطلق المركبة إلى الأمام وتهشم الواجهة، واقتصرت الخسائر على إصابة المواطن والتلفيات المادية التي لحقت بالواجهة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1332 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله على السلامة،،

شكله طفران الحبيب،،

[ عدد التعليقات: 4934 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكن يبيي سلفه على السريع **!! ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 55 دقيقة

حمدلله ع السلامة

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