بالفيديو.. كفاح مواطنة تسترزق من بيع الشاي داخل سيارة
وثَّق نائب رئيس مجلس إدارو غرفة الأحساء، عبدالعزيز الموسى، مقطع فيديو لمواطنة تسترزق من بيع الشاي داخل سيارة.
ونشر ” الموسى ” المقطع عبر موقع ” تويتر ” ، معلقًا: ” واجهت اليوم في أحد شوارع الأحساء هذه السيدة المكافحة، التي تستظل عن لهيب الشمس داخل السيارة لبيع الشاي ” .
وأضاف : ” منعها تعففها سؤال الناس من أجل لقمة العيش، وسداد إيجار البيت رغم معاناتها بعدم استطاعتها التسجيل في الضمان، وزوجها متغيب عنها منذ سنوات ” .
وتسائل ” الموسى ” : ” ماذا لو تم تبني مثل هذه السيدات خاصة ممن يعانون مثل هذه الظروف ودعمهم بالعربات المتنقلة ” فود ترك ” .
واختتم حديثه في الفيديو: ” على الأقل على الجهات المختصة السماح لهم نظاميًا وتخصيص مواقع بيع محددة ومجانية أو حتى بمبلغ إيجار رمزي يتوفر بها مصدر كهرباء يساعد عملهم ” .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوفقك ويرزقك من حيث لا تعلمين
معلمة[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيها الصحة والعافية ويغنيها الله من فضله
طبعاً الضمان الإجتماعي كعادته يحب تعقيد الأمور وفرض شروط أشبه بالمستحيلة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30981 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقها من واسع فضله
قبل أسبوع رحت جده
فدخلت من كبري الهيئة الملكية وأتجهت مباشرة جهة هايبر بنده
لقيت مقابله أكشاك
نزلت أبطلب شاهي تفاجأت ب بنت الي تبيع
تجمدت مكاني شوي
ثم أستجمعت قواي وقلت أبي واحد شاهي
قالت طيب أستنى في سيارتك
الين ماأنادي عليك
جلست في السيارة حوالي ٣ دقائق
حسيتها طولت شوي نادتني
نزلت ورحت وطلبت منها ترفع لوحة الكشك من الأرض
لفوق أفضل
وفعلآ مريت قبل يومين لقيتها حطتها بنفس المكان الي قلت لها
الله يرزقهم الشغل مو عيب
وأتمنى من الجميع مساعدتهم وتشجيعهم
نساء كانوا أم رجال
عطه وزيده مايخالف
بن البلد أولا من غيرة😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30351 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرزقها
مواطن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب انت ياللي تعلق عى المقطع نائب رئيس الغرفة التجارية ليه الغرفة ماتدعمها
qlq[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يرزقنا وياها