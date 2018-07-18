بالفيديو.. كفاح مواطنة تسترزق من بيع الشاي داخل سيارة

نايف السالم(صدى):

وثَّق نائب رئيس مجلس إدارو غرفة الأحساء، عبدالعزيز الموسى، مقطع فيديو لمواطنة تسترزق من بيع الشاي داخل سيارة.

ونشر ” الموسى ” المقطع عبر موقع ” تويتر ” ، معلقًا: ” واجهت اليوم في أحد شوارع الأحساء هذه السيدة المكافحة، التي تستظل عن لهيب الشمس داخل السيارة لبيع الشاي ” .

وأضاف : ” منعها تعففها سؤال الناس من أجل لقمة العيش، وسداد إيجار البيت رغم معاناتها بعدم استطاعتها التسجيل في الضمان، وزوجها متغيب عنها منذ سنوات ” .

وتسائل ” الموسى ” : ” ماذا لو تم تبني مثل هذه السيدات خاصة ممن يعانون مثل هذه الظروف ودعمهم بالعربات المتنقلة ” فود ترك ” .

واختتم حديثه في الفيديو: ” على الأقل على الجهات المختصة السماح لهم نظاميًا وتخصيص مواقع بيع محددة ومجانية أو حتى بمبلغ إيجار رمزي يتوفر بها مصدر كهرباء يساعد عملهم ” .