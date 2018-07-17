فريق أضواء التطوعي بعرعر يوقع شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاهلية بعرعر

محمد السعران(صدى):

وقع فريق أضواء التطوعي مساء أمس الأول شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الأهلية بعرعر تهدف على تقديم العطاء المتبادل بين الطرفين وتحقيق النفع العام والوصول للأهداف المنشودة والمخرجات المأمولة وتحقيقاً لرؤية المستقبلية للمملكة ( 2030) والتي كان من ضمن أبرز أهدافها تفعيل الشراكات بين المجتمع والمؤسسات الحكومية بالعمل التطوعي ، بما يترتب عليه توفير بيئة سليمة لاستثمار الشباب أوقاتهم والإفادة من طاقتهم فيما يخدم دينهم ووطنهم .

ويهدف غقد الشراكة إلى ادراج اسم الفريق في منصة التطوع الخاصة باللجنة و مشاركة الفريق في برامج وفعاليات لجنة التنمية تصميم وتنفيذ البرامج التطوعية ، وقع عقد الشراكة رئيس فريق أضواء التطوعي هاني شاكر العنزي ورئيس لجنة التنمية الأهلية بعرعر عادل سلامة العنزي بحضور عدد من أعضاء الفريق .