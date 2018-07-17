مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” تنظم بمقر نادي الاحتياجات الخاصة بالرياض

رشاد اسكندراني(صدى):

بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود رئيسة جمعية أسر التوحد الخيرية ورئيسة الجمعية السعودية الخيرية الفصام وعدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية والثقافية والرياضية تنظم مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” برنامج زيارة الإعلاميين والمتطوعين يوم الأربعاء وذلك بمقر نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض 5/ 11 / 1439هـ الموافق18/7/2018من الساعة 4-11 م.

وقال مؤسس ورئيس مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” المستشار الإعلامي علي الموينع : إن هذا البرنامج يأتي في إطار المشاركة المجتمعة وبهدف تفعيل دور الإعلام في إبراز ما حققه نادي ذوي الاحتياجات الخاصة من أنشطة وإنجازات رياضية واجتماعية مشرِّفة.

وأشارت مستشارة مجموعة الإعلام التطوعي ” شارك ” الدكتورة شيمة العتيبي: بأن البرنامج سيصاحبه أجنحة للفرق التطوعية وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى وجود أنشطة مسرحية ، ووجه رئيس اللجنة الإعلامية للبرنامج الإعلامي رشاد اسكندراني الدعوة لجميع الجهات الإعلامية بالمشاركة والزيارة للنادي.