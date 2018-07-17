وفاة شخص بعد إصابته بطلقة نارية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

شهد حي الشميسي بالرياض، وفاة شخص جراء إصابته بطلقة نارية في الرأس.

وأفاد شهود عيان، أن الجاني هرب من مسرح الجريمة، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث.