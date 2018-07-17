نشر : منذ 3 ساعات 3٬319 3 حوادث وفاة شخص بعد إصابته بطلقة نارية بالرياض علي القحطاني(صدى): شهد حي الشميسي بالرياض، وفاة شخص جراء إصابته بطلقة نارية في الرأس. وأفاد شهود عيان، أن الجاني هرب من مسرح الجريمة، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث. الوسوم:الرياض
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1332 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
نوير[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفرله
صارت حوادث القتل كثيرة ها الايام ,,,الله يسترها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30351 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان