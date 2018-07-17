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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

وفاة شخص بعد إصابته بطلقة نارية بالرياض

وفاة شخص بعد إصابته بطلقة نارية بالرياض
علي القحطاني(صدى):

شهد حي الشميسي بالرياض، وفاة شخص جراء إصابته بطلقة نارية في الرأس.

وأفاد شهود عيان، أن الجاني هرب من مسرح الجريمة، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1332 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،

[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويغفرله
صارت حوادث القتل كثيرة ها الايام ,,,الله يسترها

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