محافظ غامد الزناد بتهامة الباحة يقف على عدة مشاريع

محمد بن شقيه(صدى):

وقف سعادة محافظ محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة الاستاذ : نايف بن محمد الهزاني على عدة منشأت بمحافظة غامد الزناد.

وأثناء الجولة -تم الوقوف على مشاريع المياة ومشاريع الكهرباء ومشاريع الطرق بمحافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها التي تم تشغيلها وكذلك التي سيتم تشغيلها خلال الأسابيع القادمة وكذلك العمل في المرحلة القادمة على تمديد شبكة المياة الموصله للمنازل في المحافظة ومراكزها.

ويرافقه كلاً من مندوب المياة بمحافظتي المخواه وغامد الزناد الاستاذ ابراهيم بن صالح الغامدي ومندوب الطرق المهندس باسل الغامدي ومندوب الكهرباء المهندس علي محمد الغامدي ومندوب بلدية غامد الزناد المهندس سليمان الزهراني ومدير الشؤون التنموية بالمحافظه الاستاذ احمد القرني ومدير المتابعة بمحافظة غامد الزناد الاستاذ محمد بن علي ال عبيد.

فيما شملت الزيارة ما يلي:

1 محطة الرفع بنصبه وجبال المسوده والتي تحوي خزان مياه سعة 2000م3

2 اشياب قرى المسوده

3 محطة غامد الزناد رقم 1 بوادي منهوجان والتي تحوي خزان مياه سعة 5000م3

4 مكتب خدمات العملاء وخزان التجميع بغامد الزناد سعة 11800م3

5 محطة غامد الزناد رقم 2 والتي تحوي خزان مياه سعة 5000م3 وكذلك مركز خدمات العملاء بالمحافظة

وأكد محافظ غامد الزناد أهمية التعاون وتضافر الجهود، للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن، ويحقق الصالح العام.

كما نوه ان المشاريع التنمية وكل مايخدم المواطنين في المنطقة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من سمو أمير منطقة الباحة الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله.