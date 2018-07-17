أمير عسير يرعى الحفل الختامي لفعاليات خيمة أبها الدعوية العاشر

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم ، الحفل الختامي لخيمة أبها السياحية الدعوية العاشرة، وذلك بمقر الخيمة في حي المنسك بأبها.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العامري كلمة ثمن خلالها ما تحظى به خيمة أبها الدعوية كل عام من دعم ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه ، مبينًا أن الخيمة تسعى إلى نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والغلو واستثمار الوقت الأمثل للإجازة الصيفية بما يعود على الجميع بالنفع والفائدة والتي قدمت فعالياتها لأفراد المجتمع كافة.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن مسيرة الخية طوال الـ 10 سنوات الماضية في خدمة المجتمع، ثم شهد سموه توقيع اتفاقية تعاون بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير وجامعة الملك خالد ، تلا ذلك لوحة إنشادية بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير المشاركين والداعمين في نجاح فعاليات وبرامج الخيمة لهذا العام, كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل معالي مدير جامعة الملك الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.