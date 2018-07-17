عطل مفاجيء في سناب شات

علي القحطاني (صدى):

شهدت المملكة وعدد من الدول ، اليوم الثلاثاء، عطل مفاجيء في تطبيق ” سناب شات “؛ حيث توقفت خدماته دون سابق إنذار.

وتقدم المستخدمون بشكوى من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج ، بينما لم تعلن الشركة حتى الأن عن الأسباب.