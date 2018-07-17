عطل مفاجيء في سناب شات
شهدت المملكة وعدد من الدول ، اليوم الثلاثاء، عطل مفاجيء في تطبيق ” سناب شات “؛ حيث توقفت خدماته دون سابق إنذار.
وتقدم المستخدمون بشكوى من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج ، بينما لم تعلن الشركة حتى الأن عن الأسباب.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3629 ] نشر منذ 2 ساعتين
اها زين لاحظت على بالي البلاء عندي واقفل وافتح الجهاز لعنبو ابليسكم
معلمة[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن عقبال مايتعطل للأبد
السناب مادخل على السعودية بخير
صار لهم هيستيريا وعشق المباهاة
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 2 ساعتين
الظاهر إنك مثلي يامعلمة العلاقة بالتواصل الإجتماعي درجة تحت الصفر
معلمة[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 2 ساعتين
علاقتي فيها صفر ياختي دهر
مضيعة للوقت
شخصيات مزيفة
علاقات أسرية مفككة
الناس ماعادت ترضى باللي بيدها وعينها على رزق غيرها
أنا وش أستفيد بزيارتك لقريبتك
أو وردة مصورتها على زاوية
أو مشاعرك للمطر وسفرتك لدولة سياحية
ناس سطحية سخيفة
وأنا إنسانة ماأتحمل الغباء
أنا مشغولة بحياتي وماعندي وقت لغيري
مع إحترامي الشديد لعشاقه
بس هو البرنامج الوحيد اللي حملته مجامله وماأدخل فيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30351 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه مو عندي ولا ادوره
رااايق[ عدد التعليقات: 4934 ] نشر منذ 2 ساعتين
عطل مفاجيء في سناب شات *!! أحسن شي *!!
*
أعتقد فيه ناس قامت تلف حول نفسها ** ههههههههههههههههههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3629 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو لدرجه ادماااان بس ضايفه فيه خواتي وصديقاتي مو حق حكي كثير ونصب مثل اغلب المشاهير وكم سنابه مفيده دكتوره وشي توعوي وبس حيا الله الأخوات نورتو
معلمة[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا فيه بعض الناس يستفيدون من السناب خصوصاً مواضيع الطب والتربية وتطوير الذات
بس أنا ماأتحمل أحد يسولف علي ماأحب الكلام الكثير أقصد في الأجهزة 😅
أحب أتفاعل مع الطرف الآخر بشكل مباشر مو بس أستقبل
الله يسعدك ياختي يابنت النور
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 1 ساعة
النـور نورك يانـونـو💖
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3629 ] نشر منذ 57 دقيقة
ههههههههههه ترى حكي عن حكي يفرق يمكن لأنك معلمه عادة تحكين وتلقين ردت فعل متعوده على ها الشي انا عن نفسي احب اسمع اكثر من اني أتفاعل لأني راح اجيب العيد😇
تسلمين يابعدي وياك يارب ❤️