بالفيديو.. المنيع: ” الوهابية ” كلمة وهمية وخيالية ووصف سياسي غرضه التنفير

علي القحطاني (صدى):

انتقد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وصف المملكة بـ ” الوهابية ” ، مؤكدًا أنها ادعاءات وافتراءات كاذبة وباطلة كما أنها ” وصف سياسي ” غرضه التنفير من البلاد.

جاء ذلك ردًا على أحد المتابعين المغاربة، خلال سؤاله في برنامج فتاوى على القناة السعودية، حول صحة ما يتردد من أن السعوديين وهابيون، وصحة هذه التسمية.

و قال ” المنيع ” : ” نحن نؤكد التأكيد التام أن كلمة الوهابية هذه ما هي في الواقع إلا وهمية وخيالية، وليس لها من الواقع شيء.. أهل هذه البلاد هم على منهج السلف الصالح، وهو ما كان عليه النبي ” صلى الله عليه وسلم ” وأصحابه – رضوان الله عليهم – ” .

وأضاف : ” أهل هذه البلاد ليس لهم عقيدة خاصة من العقائد المنحرفة، وإنما هم يرجعون في جميع توجهاتهم أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا ورغبة ورهبة إلى كتاب الله وسُنة رسوله ” .

كما أكد على رفضه الربط بين السلفية الصحيحة – وهي منهج أهل هذه البلاد – والمنظمات الإرهابية، موضحًا أن رسول الله ” صلى الله عليه وسلم ” أحب حبيب إلى السعوديين، وذلك ردًا على من يزعمون أن من مبادئ الوهابية المفتراة على السعودية بغض وكره رسول الله.