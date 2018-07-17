” سياحة الرياض ” توضح حقيقة وجود كاميرا تصوير داخل غرفة مواطن بفندق

علي القحطاني (صدى):

كشف فرع الهيئة العامة للسياحة بمنطقة الرياض، حقيقة وضع فندقًا لكاميرا تصوير داخل علبة جهاز يبث روائح وُضع في غرفة استأجرها.

ونفت الهيئة، صحة ما ورد في المقطع المتداول، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المواطن المدعي.

وقدم المواطن اعتذارًا إلى إدارة الفندق، في مقطع فيديو آخر، مشيرا إلى أنه ظن أن جهازًا يبث روائح بواسطة الاستشعار الضوئي أنه كاميرا تصوير جهلًا منه.