إصابة طفل إثر صعق كهربائي في جدة ..والكهرباء تكشف التفاصيل

نايف السالم(صدى):

تعرض طفل للإصابة نتيجة صعق كهربائي بأحد اللوحات الكهربائية بحي الوزيرية في جدة اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء على تعرُّض لوحة الكهرباء محل الواقعة للعبث، وفتح أبوابها بطريقة غير نظامية، تشكِّل خطورة على الأرواح.

ويذكر أن هناك حساب “صديق الكهرباء” على موقع تويتر (@alkahrabafriend)، وتطبيق واتساب 0533991100؛ وذلك لتلقي أية ملاحظات تتعلق بالسلامة الكهربائية.