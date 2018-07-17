إصابة طفل إثر صعق كهربائي في جدة ..والكهرباء تكشف التفاصيل
تعرض طفل للإصابة نتيجة صعق كهربائي بأحد اللوحات الكهربائية بحي الوزيرية في جدة اليوم الثلاثاء.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء على تعرُّض لوحة الكهرباء محل الواقعة للعبث، وفتح أبوابها بطريقة غير نظامية، تشكِّل خطورة على الأرواح.
ويذكر أن هناك حساب “صديق الكهرباء” على موقع تويتر (@alkahrabafriend)، وتطبيق واتساب 0533991100؛ وذلك لتلقي أية ملاحظات تتعلق بالسلامة الكهربائية.
فهد[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يشفيه
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 ساعات
هيئة تنظيم الكهرباء تبت في خمسة آلاف شكوى
استقبلت هيئة تنظيم الكهرباء (5) آلاف شكوى تلقتها منذ بداية عام 2018 م، تم العمل على حل جزء كبير منها حتى الآن، وبالمقارنة بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة، عن الجوانب المختلفة للخدمة الكهربائية، المقدمة للعام 2017م (4239) شكوى، بمعدل (46.8) شكوى لكل مئة ألف مشترك على مستوى المملكة، اليابان ترفض التعامل مع الشركة المياة الوطنية والسبب رفضهم عرض الجانب السعودي بسبب كون المياه المالحة تحتاج منهم مزيداً من المصاريف لتحويلها لعذبه حيث أنها تؤثر بشكل كبير على المعادن ومنها مشكلات الصدأ كما انتقد الجانب الياباني قلة الأيدي الحرفية السعودية والاعتماد على العمالة الآسيوية فى السوق السوداء .