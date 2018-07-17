جامعة جدة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للعام الجامعي القادم

جدة(صدى):

أعلنت جامعة جدة اليوم أسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي القادم 1440/1439هـ لمرحلة البكالوريوس، حيث بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس من الطلاب والطالبات 67 ألف متقدماً ومتقدمة عدد الذكور 35 ألفاً، فيما بلغ عدد الإناث 32 ألفاً.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة الدكتور عامر الزائدي أنه تم ترشيح أكثر من 4500 طالب وطالبة للقبول، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين على برنامج التسكين المباشر لاستقطاب الموهوبين بلغ 150 طالباً وطالبة حيث تم تخصيص عدد من المقاعد لكل محافظة، وأن عدد المتقدمين لبرنامج التسريع الأكاديمي بلغ أكثر من 5000 طالباً وطالبة، لافتاً أن اختلاف النسب بين فروع الجامعة يخضع إلى المقاعد المتاحة بمقابل الاعداد المتقدمة ويتم النزول بالنسب حتى اكتمال المقاعد.

من جانبه، أفاد وكيل عمادة القبول والتسجل الدكتور عيسى السلمي، بأن الجامعة أطلقت هذا العام تخصصات نوعية تخدم سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 وكذلك برنامج التسريع الأكاديمي الذي يستهدف فئة الموهوبين.

وأشار إلى أن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة تبدأ غداً باستقبال الاستفسارات حول القبول من خلال حساب العمادة ومن خلال مركز استقبال استفسارات القبول في مبنى رقم 5 في الفرع الرئيسي للطلاب ومبنى رقم 4 للطالبات بفرع الشرفية.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة أطلقت مؤخراً البوابة الخاصة بالتسريع الأكاديمي وخدمة التواصل الفوري (الشات) عبر صفحة عمادة القبول والتسجيل لاستقبال وتسهيل استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.