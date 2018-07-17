رسالة مؤثرة من مرابط كويتي إلى الملك فهد عقب تحرير الكويت

عادل الحربي (صدى):

نشر مواطن كويتي رسالة أوضح أنها من والده قام بإرسالها إلى الملك فهد بن عبد العزيز- رحمه الله- عقب تحرير الكويت.

وقال نجل المواطن الكويتي عبر حسابه الشخصي على ” تويتر “، إن والده كتب الرسالة بقلم قلبه ، وليس بقلم لسانه، وأرسالها إلى السفارة السعودية إنذاك.

وحملت الرسالة الشكر إلى المملكة؛ لشجاعتها والوقوف بجانب الكويت أثناء غزو العراق لها؛ وأشار كاتب الرسالة إلى أن التاريخ لن ينسى جهود المملكة ومواقفها التاريخية.

وختم المرابط الكويتي حينها الرسالة قائلًا : ” يا خادم الحرمين الشريفين..لقد تحررت الكويت بفضل الله ثم جهودكم المخلصة، ثم جهود الأصدقاء والأشقاء فبارك الله فيكم وأبقاكم ذخرًا للغرب والمسلمين .. المخلص المواطن المرابط ناصر أحمد عبد الله المنصوري “.