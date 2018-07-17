مواطن يفوز بمليون ريال في مسابقة بالامارات
فاز مواطن سعودي بالجائزة الكبرى لقرعة “يانصيبمواطن يفوز بمليون ريال في مسابقة بالامارات”، التي أجرتها سوق دبي الحرة في الإمارات.
وحصل على مبلغ 3.6 مليون درهم إماراتي “مليون دولار”، ضمن عدد من الفائزين، حيث اشترى التذكرة المحظوظة على الإنترنت نهاية مايو الماضي.
وقدم شكره للجهة المنظمة قائلًا: هذه هي المرة الأولى التي أحقق فيها الفوز في أي سحب؛ لذلك أنا سعيد للغاية.
فهد[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 4 ساعات
هنيالك بالتوفيق
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 4 ساعات
the reader
فتوى الشيخ بن باز رحمه الله (لجواب: أما الأموال التي تحصل بطرق الميسر وهو القمار وهو المسمى اليانصيب عن طريق الحظ ونحو ذلك، هذه الأموال تؤخذ بغير الطريق الشرعي فلا تحل، قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، والميسر: هو القمار، فما كان من طريق المغالبات في أي لعبة أو في أي عمل هذا هو الميسر وهو القمار، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بهذا الأمر؛ وإنما يحل له المال من طريقه الحلال، من طريق البيع والشراء الشرعي، من طريق الهبة الشرعية، من طريق اللفظ الشرعي، من طريق الأجرة الشرعية إلى غير ذلك طرق المال الحلال معروفة في الشرع المطهر.)
مغرد[ عدد التعليقات: 1960 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يو فقك روح فلها وربك يحلها الى يقول ما يجوز اقول اجلس بالله ريحنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30351 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
qlq[ عدد التعليقات: 3340 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرزقنا ويرزقة