مواطن يفوز بمليون ريال في مسابقة بالامارات

عادل الحربي (صدى):

فاز مواطن سعودي بالجائزة الكبرى لقرعة “يانصيبمواطن يفوز بمليون ريال في مسابقة بالامارات”، التي أجرتها سوق دبي الحرة في الإمارات.

وحصل على مبلغ 3.6 مليون درهم إماراتي “مليون دولار”، ضمن عدد من الفائزين، حيث اشترى التذكرة المحظوظة على الإنترنت نهاية مايو الماضي.

وقدم شكره للجهة المنظمة قائلًا: هذه هي المرة الأولى التي أحقق فيها الفوز في أي سحب؛ لذلك أنا سعيد للغاية.