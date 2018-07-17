بالصور.. أول رحلة حجاج تصل من أندونيسيا للمدينة

عادل الحربي(صدى):

شهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، وصول أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، من أندونيسيا.

واستقبل الحجاج في المطار، مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد بدر بن معيوف المطيري، وسفير إندونيسيا لدى المملكة أجوس مفتوح أبي جِبْرِيل.

وتدخل هذه الرحلة ضمن مبادرة ” طريق مكة ” كأول رحلة تم إنهاء جراءات دخولها من مطار جاكرتا عاصمة أندونيسيا.

وتعد هذه الرحلة أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار جاكرتا، ضمن مبادرة ” طريق مكة ” ، بالتعاون بين 11 وزارة وجهة حكومية لإنهاء إجراءات دخول الحجاج قبل قدومهم للمملكة

و مبادرة ” طريق مكة ” هي مبادرة تأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” في سبيل تقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، بالتعاون بين 11 وزارة وجهة حكومية.