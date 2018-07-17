في نجران وجازان وظائف إدارية وفنية متاحة بـ ” السيف القابضة “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات عدة.

وأشارت الشركة، إلى أن العمل سيكون بفروعها ومشاريعها القائمة في نجران وجازان, ويمكن للتقديم عليها الدخول على الرابط هنـــا .

وأضافت أن الوظائف المتاحة بمسمى:

مدير الخدمات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

مشغل- تصاميم معمارية: شهادة الدبلوم في تخصص التصميم، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2018م.